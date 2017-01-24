Сирійська опозиція залишилася розчарованою підсумками зустрічі в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Представники сирійської опозиції залишилися незадоволеними результатами переговорів щодо Сирії в Астані. Підсумкове комюніке не визначає військову роль Ірану в Сирії, заявив представник опозиційних сил Мохаммед Аллуш з угруповання "Джейш аль-Іслам" у вівторок, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
З його слів, опозиція підтримує політичне рішення сирійського конфлікту, погоджене на переговорах під егідою ООН в Женеві,
Він додав, що запропонував Росії план щодо досягнення повного припинення вогню і чекає відповіді протягом тижня.
М.Аллуш підкреслив, що не збирається вступати у жодні переговори з Іраном, оскільки не вважає, що Тегеран може визначати майбутнє Сирії. Опозиція не підписала документ за підсумками зустрічі.
Представники Росії, Ірану і Туреччини, які є посередниками на міжсирійську переговорах, мають намір контролювати дотримання режиму припинення вогню в Сирії.
За допомогою "конкретних заходів" і впливу на сторони конфлікту вони будуть підтримувати перемир'я, що діє вже понад місяць, заявили організатори дводенної конференції в Астані. Метою є політичне рішення сирійського конфлікту, йдеться в підсумковому комюніке.
Зустріч в Астані зміцнила режим перемир'я, відкривши шлях для подальших переговорів з сирійського врегулювання, заявив представник сирійського уряду.
Нагадаємо, переговори щодо Сирії завершилися в Астані.