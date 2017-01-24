Сирийская оппозиция осталась разочарованной итогам встречи в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Представители сирийской оппозиции остались недовольны результатами переговоров по Сирии в Астане. Итоговое коммюнике не определяет военную роль Ирана в Сирии, заявил представитель оппозиционных сил Мохаммед Аллуш из группировки "Джейш аль-Ислам" во вторник, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По его словам, оппозиция поддерживает политическое решение сирийского конфликта, согласованное на переговорах под эгидой ООН в Женеве.
Он добавил, что предложил России план по достижению полного прекращения огня и ждет ответа в течение недели.
М.Аллуш подчеркнул, что не собирается вступать ни в какие переговоры с Ираном, поскольку не считает, что Тегеран может определять будущее Сирии. Оппозиция не подписала документ по итогам встречи.
Представители России, Ирана и Турции, которые являются посредниками на межсирийскую переговорах, намерены контролировать соблюдение режима прекращения огня в Сирии.
С помощью "конкретных мер" и влияния на стороны конфликта они будут поддерживать перемирие, которое действует уже более месяца, заявили организаторы двухдневной конференции в Астане. Целью является политическое решение сирийского конфликта, говорится в итоговом коммюнике.
Встреча в Астане укрепила режим перемирия, открыв путь для дальнейших переговоров с сирийского урегулирования, заявил представитель сирийского правительства.
Напомним, переговоры по Сирии завершились в Астане .