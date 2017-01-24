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Сирийская оппозиция осталась разочарованной итогам встречи в Астане

Сирийская оппозиция осталась разочарованной итогам встречи в Астане

Киев • УНН

 • 8501 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Представители сирийской оппозиции остались недовольны результатами переговоров по Сирии в Астане. Итоговое коммюнике не определяет военную роль Ирана в Сирии, заявил представитель оппозиционных сил Мохаммед Аллуш из группировки "Джейш аль-Ислам" во вторник, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, оппозиция поддерживает политическое решение сирийского конфликта, согласованное на переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Он добавил, что предложил России план по достижению полного прекращения огня и ждет ответа в течение недели.

М.Аллуш подчеркнул, что не собирается вступать ни в какие переговоры с Ираном, поскольку не считает, что Тегеран может определять будущее Сирии. Оппозиция не подписала документ по итогам встречи.

Представители России, Ирана и Турции, которые являются посредниками на межсирийскую переговорах, намерены контролировать соблюдение режима прекращения огня в Сирии.

С помощью "конкретных мер" и влияния на стороны конфликта они будут поддерживать перемирие, которое действует уже более месяца, заявили организаторы двухдневной конференции в Астане. Целью является политическое решение сирийского конфликта, говорится в итоговом коммюнике.

Встреча в Астане укрепила режим перемирия, открыв путь для дальнейших переговоров с сирийского урегулирования, заявил представитель сирийского правительства.

Напомним, переговоры по Сирии завершились в Астане .

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