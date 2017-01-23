Сирійська опозиція в Астані збирається обговорювати перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Делегація від сирійської опозиції, яка відвідує мирні переговори, відкриття яких заплановано в казахстанській столиці Астані в понеділок, буде обговорювати лише шляхи для порятунку крихкої російсько-турецької угоди про припинення вогню. Про це повідомив представник делегації опозиції Ях'я аль Аріді, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми не будемо вступати у жодні політичні дискусії, все обертається довкола дотримання угоди про припинення вогню і гуманітарного способу ослаблення страждань сирійців в облозі, звільнення затриманих і доставки допомоги", - сказав представник опозиції.
"Сирійський режим зацікавлений у відволіканні уваги від цих питань. Якщо сирійський режим вважає, що наша присутність в Астані означає, що ми здаємося, то це помилка", - додав він.
Як повідомляв УНН, на переговорах в Астані анонсували присутність представників 15 сирійських опозиційних груп.
Нагадаємо, у понеділок о 13:00 (9:00 за Києвом) в Астані почнуться переговори щодо врегулювання конфлікту в Сирії.