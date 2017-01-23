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Сирийская оппозиция в Астане собирается обсуждать перемирие

Сирийская оппозиция в Астане собирается обсуждать перемирие

Киев • УНН

 • 8184 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Делегация сирийской оппозиции, которая посещает мирные переговоры, открытие которых запланировано в казахстанской столице Астане в понедельник, будет обсуждать только пути для спасения хрупкого российско-турецкого соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил представитель делегации оппозиции Яхья аль Ариди, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы не будем вступать ни в какие политические дискуссии, все вращается вокруг соблюдения соглашения о прекращении огня и гуманитарного способа ослабления страданий сирийцев в осаде, освобождения задержанных и доставки помощи", - сказал представитель оппозиции.

"Сирийский режим заинтересован в отвлечении внимания от этих вопросов. Если сирийский режим считает, что наше присутствие в Астане означает, что мы сдаемся, то это ошибка", - добавил он.

Как сообщал УНН, на переговорах в Астане анонсировали присутствие представителей 15 сирийских оппозиционных групп.

Напомним, в понедельник в 13:00 (9:00 по Киеву) в Астане начнутся переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.

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