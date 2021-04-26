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SIPRI: Україна за рік збільшила військові видатки на близько 10%

SIPRI: Україна за рік збільшила військові видатки на близько 10%

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Військові видатки України сягнули 5,92 млрд дол. і зросли за рік на 10,6%. Такі дані представлені в щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), опублікованій у понеділок, 26 квітня, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними SIPRI, у 2019 році військові видатки України становили 5 419 млн дол., а вже у 2020-у - 5 995 млн дол. За 2020 рік наразі вони становлять 5 924 млн дол.

У гривні видатки становять відповідно 140 003 млн грн у 2019 році та 159 788 млн грн у 2020 році. А в відсотках від ВВП - 3,5% та 4,1%, за підрахунками експертів.

За рік позиції України у цьому рейтингу суттєво не змінилися - країна піднялася на один рядок, з 35 місця у 2019 році на 34-те, підрахувало DW.

Доповнення

На 2020 рік на безпеку і оборону, згідно з проектом бюджету, мало виділятися 5,45% від прогнозованого ВВП - це 245,8 млрд грн. Із яких 3% ВВП, це 136 млрд грн, виділялося на оборону

Уже на 2021 рік видатки на забезпечення національної безпеки і оборони мали бути передбачені в обсязі не менше 5,93% від ВВП для сектору безпеки і оборони, при цьому фінансове забезпечення потреб сектору безпеки і оборони мало бути передбачене в обсязі не менше 267,25 млрд грн. 

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