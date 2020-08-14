Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних

"У вихідні в Карпатському регіоні, в понеділок у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів та Закарпатті 15-19°; вдень 20-27°, 17 серпня 25-30°", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Київщині завтра, 15 серпня, без опадів. Температура вночі 8-13°, у Києві 11-13°, вдень 21-24°.

Як повідомляв УНН, загалом, за прогнозом синоптиків, серпень буде спекотним, з високою температурою повітря 30 градусів і вище. Очікуються періоди певних погодних змін, зниження температури, але вони будуть дуже короткочасні.