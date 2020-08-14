Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В эти выходные в Карпатском регионе, а в понедельник, 17 августа, - в западных областях местами ожидается кратковременный дождь и гроза. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В выходные в Карпатском регионе, в понедельник в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 8-14°, на побережье морей и Закарпатье 15-19°, днем 20-27°, 17 августа 25-30°", - говорится в сообщении.
В частности, в Киевской области завтра, 15 августа, без осадков. Температура ночью 8-13°, в Киеве 11-13°, днем 21-24°.
Как сообщал УНН, в общем, по прогнозу синоптиков, август будет жарким, с высокой температурой воздуха 30 градусов и выше. Ожидаются периоды определенных погодных изменений, снижение температуры, но они будут очень кратковременны.