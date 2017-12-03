Синоптики розповіли, яким буде понеділок в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У понеділок на українців чекає волога та холодна погода. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру, передає УНН.
На заході та півночі у ніч на понеділок очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця та налипання мокрого снігу.
Температура у цих регіонах, а також у Вінницькій та Черкаській областях – низька, вночі 0-4°, вдень близько 0°.
На сході, у центрі та на півдні – переважно дощ. У більшості центральних областей та на сході вдень очікується 4-9°. На півдні – 5-12°.
У столиці вдень нічні опади послабшають. Вночі буде 0-2°, вдень – 0-2°.
Загалом, тиждень буде холодним та вологим.
Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат 3 – 4 грудня.