Синоптики рассказали, каким будет понедельник в Украине

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13476 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 92993 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 63295 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109208 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129574 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106214 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107932 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В понедельник на украинцев ждет влага и холодная погода. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, передает УНН.

На западе и севере в ночь на понедельник ожидается снег и мокрый снег. На дорогах - гололедица и налипание мокрого снега.

Температура в этих регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях - низкая, ночью 0-4°, днем ​​около 0°.

На востоке, в центре и на юге - преимущественно дождь. В большинстве центральных областей и на востоке днем ​​ожидается 4-9°. На юге - 5-12°.

В столице днем ​​ночные осадки ослабеют. Ночью будет 0-2°, днем ​​- 0-2°.

В общем, неделя будет холодной и влажной.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила о лавинной опасности в высокогорье Карпат 3 - 4 декабря.

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