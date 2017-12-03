Синоптики рассказали, каким будет понедельник в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В понедельник на украинцев ждет влага и холодная погода. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, передает УНН.
На западе и севере в ночь на понедельник ожидается снег и мокрый снег. На дорогах - гололедица и налипание мокрого снега.
Температура в этих регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях - низкая, ночью 0-4°, днем около 0°.
На востоке, в центре и на юге - преимущественно дождь. В большинстве центральных областей и на востоке днем ожидается 4-9°. На юге - 5-12°.
В столице днем ночные осадки ослабеют. Ночью будет 0-2°, днем - 0-2°.
В общем, неделя будет холодной и влажной.
Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила о лавинной опасности в высокогорье Карпат 3 - 4 декабря.