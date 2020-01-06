Синоптики розповіли про погоду на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні 7-9 січня очікується погода без істотних опадів, температура повітря знижуватиметься до 7 градусів морозу на більшості території країни, у Карпатах - до 13 градусів із позначкою "мінус". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби, 7-9 січня, без істотних опадів, лише завтра у східних областях та в Криму, 9 січня на Волині, Рівненщині та Чернігівщині місцями невеликий мокрий сніг та дощ", - зазначили синоптики.
На дорогах західних, північних та східних областей місцями ожеледиця.
На крайньому півдні країни окремі пориви вітру 15-18 м/с.
Температура вночі 1-7° морозу, в Карпатах мінус 8-13°; вдень від 3° морозу до 3° тепла.
Нагадаємо, 6 січня в Україні від 13° морозу до 2° тепла.