Синоптики рассказали о погоде на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине 7-9 января ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха будет снижаться до 7 градусов мороза на большей части территории страны, в Карпатах - до 13 градусов с отметкой "минус". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток, 7-9 января, без существенных осадков, только завтра в восточных областях и в Крыму, 9 января на Волыни, в Ровенской и Черниговской областях местами небольшой мокрый снег и дождь", - отметили синоптики.
На дорогах западных, северных и восточных областей местами гололедица.
На крайнем юге страны отдельные порывы ветра 15-18 м/с.
Температура ночью 1-7° мороза, в Карпатах минус 8-13°; днем от 3° мороза до 3° тепла.
Напомним, 6 января в Украине от 13° мороза до 2° тепла.