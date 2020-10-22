Синоптики прогнозують похолодання на вихідних

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні переважатиме суха погода з температурою вночі 5-11° тепла, вдень 14-19°, у південній частині до 22°.

У суботу вночі без опадів, вдень в західних та північних областях, у неділю в більшості областей, крім заходу та півдня, подекуди невеликий дощ. Очікується поступове зниження температури на 2-4°.

Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва рекордно пізно.