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Синоптики прогнозують збереження лавинної небезпеки на Закарпатті

Синоптики прогнозують збереження лавинної небезпеки на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Третю добу на високогір′ї Закарпатської області утримується III (значний) рівень лавинної небезпеки, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру із гідрометеорології.

У цілому, за прогнозами синоптиків, протягом доби, 2 квітня, по Закарпатській області очікується малохмарна суха погода. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 18-23°, в горах місцями 10-15° тепла.

Нагадаємо, 28 березня синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах.

 

Українські Національні Новини

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