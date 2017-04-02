Синоптики прогнозують збереження лавинної небезпеки на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Третю добу на високогір′ї Закарпатської області утримується III (значний) рівень лавинної небезпеки, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру із гідрометеорології.
У цілому, за прогнозами синоптиків, протягом доби, 2 квітня, по Закарпатській області очікується малохмарна суха погода. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 18-23°, в горах місцями 10-15° тепла.
Нагадаємо, 28 березня синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах.