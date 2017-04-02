Синоптики прогнозируют лавинную опасность на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Третьи сутки на высокогорье Закарпатской области содержится III (значительный) уровень лавинной опасности, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии.
В целом, по прогнозам синоптиков, в течение суток, 2 апреля, по Закарпатской области ожидается малооблачная сухая погода. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 18-23 °, в горах местами 10-15 ° тепла.
Напомним, 28 марта синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах .