Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У зв'язку зі снігопадами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей на сьогодні зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідромецентр.
"2 квітня, у зв'язку зі снігопадами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - сказано у повідомленні.
Синоптики підкреслили, що сніговий покрив на більшості крутих схилів закріплений помірно або слабо. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях. Можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин. Частково несприятливі умови.
Як повідомляв УНН, у Швейцарії в результаті сходження лавини загинули п'ять з шести лижників, які були на горі.
В Японії, в горах Яцугадаке, зійшла лавина, в результаті чого загинули три людини, ще 4 отримали поранення.