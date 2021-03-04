Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Києві синоптики попереджають про сильний вітер сьогодні 4 березня. Про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадмінітрації з посиланням на Укргідрометцентр, пише УНН.
Цитата
"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 4 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Пресслужба КМДА, в черговий раз застерігає киян бути обачними і нагадує основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Додамо
В Україні до кінця поточного тижня місцями часом можливий дощ та мокрий сніг, буде вітряно, температура дещо знизиться.