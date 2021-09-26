Синоптики попереджають про сильні пориви вітру: яким регіонам очікувати негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. За даними Укргідрометцентру, 26 вересня у східних та деяких південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, інформує УНН.
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"Вдень 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у повідомленні ДСНС.
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Окрім того, в Укргідрометцентрі попереджають про пiдйом рiвня води на річці Західний Буг.
"26 вересня на річці Захiдний Буг бiля міста Кам'янка-Бузька (Львiвська область) очiкується пiдйом рiвня води на 0,1 - 0,3 м над рiвнем на 8 годину 24 вересня, з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки - жовтий)", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, у неділю в Україні очікується погода з комфортною температурою повітря до +23°. Невеликі дощі очікуються вдень у східних областях.