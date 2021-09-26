Очікуване потепління: сьогодні вдень до 23° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сьогодні по Україні очікується погода майже без дощів, але місцями буде вітряно. Удень повітря прогріється до 23 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 26 вересня вночі у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях, вдень на сході країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вдень на Лівобережжі пориви північно- західного вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13°; вдень 14-19°, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 20-23°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 15-18°.
Додамо
Сьогодні, 26 вересня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день здоров’я навколишнього середовища, Всесвітній День контрацепції, а віряни вшановують пам’ять Корнилія.