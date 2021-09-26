Ожидаемое потепление: сегодня днем до 23° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня по Украине ожидается погода почти без дождей, но местами будет ветрено. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 26 сентября ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, днем на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Днем на Левобережье порывы северо западного ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°; днем 14-19°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 20-23°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 15-18°.
Добавим
Сегодня, 26 сентября, в мире отмечают Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день здоровья окружающей среды, Всемирный День контрацепции, а верующие чтят память Корнилия.