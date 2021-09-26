26 вересня відзначають Всесвітній День контрацепції

Всесвітній день здоров’я навколишнього середовища

Починаючи з 2011 року люди у всьому світі святкують Всесвітній день здоров’я навколишнього середовища. Свято було засноване в Індонезії та відзначається щорічно 26 вересня. Із цього приводу студенти-активісти цієї країни створили гімн свята та виконали його на церемонії відкриття. Вже у 2012 році заходи, присвячені до цього дня, проходили у ряді країн Африки та Європи, а в 2013 році до свята приєдналися канадські, британські, австралійські, американські та азіатські активісти.

Ініціатором свята виступає Міжнародна федерація здоров’я навколишнього середовища з метою привернення уваги громадськості до питань навколишнього середовища та його стану. Організація займається розповсюдженням інформації з даної проблеми серед населення, сприяє співпраці країн у намаганнях покращити стан навколишнього середовища на планеті в цілому, привертає увагу людства до управління стихійними лихами та зниження їх ризиків.

Щороку федерація оголошує спеціальну тему для організації різних заходів та привернення уваги населення до проблем довкілля. І в цьому році, темою стали “Пандемії”, які сколихнули в цьому році всю планету (216 країн). За даними ВООЗ, це не тільки COVID-19, а і пандемія грипу HINI, MERS, ГРВІ, Менінгіт, Ебола та Холера.

Ця тема є важливою для всього людства, бо кожен з нас повинен протистояти всім шкідливим проявам суспільства та робити все залежне від нього для захисту довкілля.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

26 вересня світ відзначає Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, що був заснований у грудні 2013 року відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

Головна мета Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї — привернути увагу громадськості до проблеми, адже у світі, де існує ядерна зброя, ніхто не може почуватися у безпеці.

Повна ліквідація ядерної зброї у всіх країнах світу є однією з основних і найстаріших цілей діяльності ООН. Вона стала предметом першої резолюції Генасамблеї в 1946 році, де вперше була озвучена і юридично закріплена. У наступні роки ця тема неодноразово включалася у порядок і плани засідань (1959, 1975 років), а також визначена у якості одного із пріоритетних завдань першої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї по роззброєнню в 1978 році, яка приділила особливу увагу проблемі ядерного роззброєння. До того ж ця мета була схвалена і підтримана кожним з генеральних секретарів ООН.

В результаті, у різні роки було підписано декілька Договорів про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак, незважаючи на всі зусилля ООН, і, попри прийняття двосторонніх і багатосторонніх договорів, станом на 2016 рік у світі не була фізично знищена ні одна одиниця ядерної зброї (в арсеналах різних країн світу в цілому налічується близько 16 тисяч одиниць цієї зброї). І сьогодні більш ніж половина населення нашої планети живе у країнах, що мають ядерну зброю або входять до складу ядерних альянсів.

Всесвітній День контрацепції

26 вересня 2007 року за ініціативою ряду організацій, що займаються питаннями репродуктивного здоров’я і проблемами планування сім’ї, вперше було відзначено Всесвітній День контрацепції (World Contraception Day), і відтоді він проводиться щорічно.

Всесвітній День контрацепції — довгострокова кампанія, спрямована на всіх жінок і чоловіків репродуктивного віку. Її мета — зниження високого рівня незапланованих вагітностей, а головний девіз: “Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility”, що в перекладі на українську мову означає: “Контрацепція: це ваше життя, це ваша відповідальність”.

Нині існує велика потреба в розширенні знань з питань контрацепції серед молодих людей у ​​віці 15-25 років. Важливо надати їм необхідну інформацію саме в цей віковий період, оскільки їх сексуальне і репродуктивна поведінка може накласти відбиток на все подальше життя. А також необхідно залучати більшу увагу влади і громадськості до проблем, які виникають внаслідок недостатнього статевого виховання молоді та зневаги до засобів контрацепції. Організації-ініціатори проведення Дня сповідують принцип — що кожна вагітність повинна бути бажаною.

Тому організації-ініціатори проведення Всесвітнього дня контрацепції сповідують принцип — що кожна вагітність повинна бути бажаною, і спрямовують свої зусилля на те, щоб максимально підвищити обізнаність населення про способи і методи контрацепції, дати молодим людям можливість самостійно приймати поінформовані рішення щодо питань сексуального та репродуктивного здоров’я, уникнути позапланових вагітностей.

У цей день у всьому світу проходять різні заходи, що мають безпосереднє відношення до Всесвітнього Дня контрацепції — це освітні акції в навчальних закладах, благодійні концерти, відкриття тематичних порталів, конференції тощо.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 26 вересня, вшановують пам’ять Корнилія. Він був римським сотником з Кесарії Палестинської, який був звернений до християнства апостолом Петром. Проживав святий в I столітті. Хоча він і був язичником, але відрізнявся добрими справами та глибоким благочестям. Після зустрічі з апостолом Петром він увірував у Христа і прийняв хрещення. Колишній сотник залишив мирське життя і відправився з апостолом проповідувати Євангеліє.

У неділю, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук’ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем’ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, Тереза.​