26 сентября отмечается Всемирный День контрацепции

Всемирный день здоровья окружающей среды

Начиная с 2011 года люди во всем мире празднуют Всемирный день здоровья окружающей среды. Праздник был учрежден в Индонезии и отмечается ежегодно 26 сентября. По этому поводу студенты-активисты этой страны создали гимн праздника и выполнили его на церемонии открытия. Уже в 2012 году мероприятия, посвященные этому дню, проходили в ряде стран Африки и Европы, а в 2013 году к празднику присоединились канадские, британские, австралийские, американские и азиатские активисты.

Инициатором праздника выступает Международная федерация здоровья окружающей среды с целью привлечения внимания общественности к вопросам окружающей среды и его состояния. Организация занимается распространением информации по данной проблеме среди населения, способствует сотрудничеству стран в попытках улучшить состояние окружающей среды на планете в целом, привлекает внимание человечества к управлению стихийными бедствиями и снижение их рисков.

Ежегодно федерация объявляет специальную тему для организации различных мероприятий и привлечение внимания населения к проблемам окружающей среды. И в этом году, темой стала “Пандемии”, которые всколыхнули в этом году всю планету (216 стран). По данным ВОЗ, это не только COVID-19, а и пандемия гриппа HINI, MERS, ОРВИ, Менингит, Эбола и Холера.

Эта тема важна для всего человечества, потому что каждый из нас должен противостоять всем вредным проявлениям общества и делать все зависящее от него для защиты окружающей среды.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

26 сентября мир отмечает Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который был основан в декабря 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Главная цель Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия — привлечь внимание общественности к проблеме, ведь в мире, где существует ядерное оружие, никто не может чувствовать себя в безопасности.

Полная ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, где впервые была озвучена и юридически закреплена. В последующие годы эта тема неоднократно включалась в порядок и планы заседаний (1959, 1975 лет), а также определена в качестве одного из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. К тому же эта цель была одобрена и поддержана каждым из генеральных секретарей ООН.

В результате, в разные годы было подписано несколько договоров о нераспространении ядерного оружия. Однако, несмотря на все усилия ООН, и, несмотря на принятие двусторонних и многосторонних договоров, по состоянию на 2016 год в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия (в арсеналах разных стран мира в общей сложности насчитывается около 16000 единиц этого оружия). И сегодня более половины населения нашей планеты живет в странах, имеющих ядерное оружие или входят в состав ядерных альянсов.

Всемирный День контрацепции

26 сентября 2007 по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые был отмечен Всемирный День контрацепции (World Contraception Day), и с тех пор проводится ежегодно.

Всемирный День контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей, а главный девиз: “Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility”, что в переводе на украинский язык означает: “Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность”.

В настоящее время существует большая потребность в расширении знаний по вопросам контрацепции среди молодых людей в возрасте 15-25 лет. Важно предоставить им необходимую информацию именно в этот возрастной период, поскольку их сексуальное и репродуктивное поведение может наложить отпечаток на всю последующую жизнь. А также необходимо привлекать большее внимание власти и общественности к проблемам, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания молодежи и пренебрежения к средствам контрацепции. Организации-инициаторы проведения Дня исповедуют принцип — что каждая беременность должна быть желанной.

Поэтому организации-инициаторы проведения Всемирного дня контрацепции исповедуют принцип — что каждая беременность должна быть желанной, и направляют свои усилия на то, чтобы максимально повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции, дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья "я, избежать внеплановых беременностей.

В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к Всемирному Дню контрацепции — это образовательные акции в учебных заведениях, благотворительные концерты, открытие тематических порталов, конференции и тому подобное.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня, 26 сентября, почтили память Корнилия. Он был римским сотником из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром. Проживал святой в I веке. Хотя он и был язычником, но отличался хорошими делами и глубоким благочестием. После встречи с апостолом Петром он уверовал во Христа и принял крещение. Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом проповедовать Евангелие.

В воскресенье, 26 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан, Амант, Киприан, Далмаций, Демьян, Калистрат, Кузьма, Луция, Нил, Тереза.