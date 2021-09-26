Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра: каким регионам ожидать непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. По данным Укргидрометцентра, 26 сентября в восточных и некоторых южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, информирует УНН.
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"Днем 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.
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Кроме того, Укргидрометцентр предупреждают о подъеме уровня воды на реке Западный Буг.
"26 сентября на реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская (Львовская область) ожидается подъем уровня воды на 0,1 - 0,3 м над уровнем на 8 часов 24 сентября, с последующим затоплением поймы (І уровень опасности - желтый)", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в воскресенье в Украине ожидается погода с комфортной температурой воздуха до +23°. Небольшие дожди ожидаются днем в восточных областях.