Синоптики попередили, що вранці 2 квітня у Києві пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Вранці 2 квітня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це прес-службі КМДА повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує УНН.
Наголошується, що управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища рекомендує киянам всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
“Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев, у разі сильного вітру ховайтеся в найближчому будинку або природному укритті. Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч з ним автотранспорт”, — інформує КМДА.