Синоптики попередили про туман в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За прогнозами синоптиками завтра, 1 лютого, в деяких областях України очікується туман. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
За прогнозами Укргідрометцентру, 2 лютого вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та м. Києві туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, найближчим часом морози в Україні послабшають, можливо навіть до відлиги на півдні. 3-4 лютого варто очікувати опадів.
Також нагадаємо, що у столиці сьогодні, 1 лютого, буде сухо.