Синоптики предупредили о тумане в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По прогнозам синоптиков завтра, 1 февраля, в некоторых областях Украины ожидается туман. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
По прогнозам Укргидрометцентра, 2 февраля ночью и утром в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и Киеве туман, видимость 200-500 м.
Напомним, как сообщал УНН, в ближайшее время морозы в Украине ослабеют, возможно даже до оттепели на юге. 3-4 февраля следует ожидать осадков.
Также напомним, что в столице сегодня, 1 февраля, будет сухо.