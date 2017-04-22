Синоптики попередили про сильний вітер у Києві

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. До кінця доби 22 квітня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

"До кінця доби 22 квітня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як прогнозують синоптики, у столиці 22 квітня хмарно, очікується невеликий дощ. Вітер переважно західний, поривчастий.

Температура повітря - 9-11 градусів тепла.

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