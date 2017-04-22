Синоптики предупредили о сильном ветре в Киеве

"До конца суток 22 апреля в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, в столице 22 - облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, порывистый.

Температура воздуха - 9-11 градусов тепла.