Синоптики попередили про появу льоду на водосховищах Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. З вівторка через зниження температури повітря очікується поява льоду на дніпровських водосховищах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За прогнозами Укргідрометцентру, починаючи з 29 листопада, внаслідок очікуваного зниження температури повітря, передбачається поява льодових явищ на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Дніпродзержинському водосховищах у вигляді заберегів, шуги, до встановлення льодоставу на мілководдях”, — йдеться у повідомленні.