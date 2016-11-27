Синоптики попередили про появу льоду на водосховищах Дніпра

“За прогнозами Укргідрометцентру, починаючи з 29 листопада, внаслідок очікуваного зниження температури повітря, передбачається поява льодових явищ на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Дніпродзержинському водосховищах у вигляді заберегів, шуги, до встановлення льодоставу на мілководдях”, — йдеться у повідомленні.