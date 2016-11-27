Синоптики предупредили о появлении льда на водохранилищах Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Со вторника из-за снижения температуры воздуха ожидается появление льда на днепровских водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"По прогнозам Укргидрометцентра, начиная с 29 ноября, в результате ожидаемого снижения температуры воздуха, предполагается появление ледовых явлений на Киевском, Каневском, Кременчугском и Днепродзержинском водохранилищах в виде заберегов, шуги, до установления ледостава на мелководьях", - говорится в сообщении.