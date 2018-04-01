Синоптики попередили про пориви вітру в багатьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні синоптики попереджають про пориви вітру в багатьох областях країни. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, 1 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями сильні дощі. У Києві та області 1 квітня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, сьогодні в Україні у західних областях дощі, місцями сильні, на Лівобережжі без істотних опадів, на решті території невеликий дощ.
Температура 13-18°, у західних областях та на півночі Лівобережжя 9-14°; на високогір'ї Карпат 1-6° тепла.