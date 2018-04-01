Синоптики предупредили о порывах ветра во многих областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине синоптики предупреждают о порывах ветра во многих областях страны. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 1 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди. В Киеве и области 1 апреля утром и днем порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Украине в западных областях дожди, местами сильные, на Левобережье без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь.
Температура 13-18°, в западных областях и на севере Левобережья 9-14°; на высокогорье Карпат 1-6° тепла.