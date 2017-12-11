Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні у понеділок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"11 грудня в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 30-35 м/с; на Закарпатті, вночі і в Полтавській, Чернігівській та Сумській областях сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; вночі та вранці на дорогах більшості областей ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
У Києві та Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці на дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНН, у понеділок 11 грудня в Україні очікується дощ та мокрий сніг.