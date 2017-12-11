Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"11 декабря в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с, на Закарпатье, ночью и в Полтавской, Черниговской и Сумской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром на дорогах большинства областей гололедица", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица.
Как сообщал УНН, в понедельник 11 декабря в Украине ожидается дождь и мокрый снег.