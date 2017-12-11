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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13456 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 92929 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
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10 марта, 18:32 • 109203 просмотра

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10 марта, 15:15 • 129568 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Киев  •  УНН

 • 18516 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"11 декабря в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с, на Закарпатье, ночью и в Полтавской, Черниговской и Сумской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром на дорогах большинства областей гололедица", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица.

Как сообщал УНН, в понедельник 11 декабря в Украине ожидается дождь и мокрый снег.

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