Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Дороги України, окрім південних регіонів, вкриє ожеледиця в середу, 8 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“За даними Укргідрометцентру, 8 березня в Україні на дорогах, крім південної частини, ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.
Також в Україні прогнозується туман вночі та вранці. Видимість — 200-500 м.
Окрім того, у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується ожеледь.
“У східних областях місцями налипання мокрого снігу”, — передають у ДСНС.
Нагадаємо, 8 березня в Україні очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.