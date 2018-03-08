Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Дороги Украины, кроме южных регионов, укроет гололедица в среду, 8 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 8 марта в Украине на дорогах, кроме южной части, гололедица", - говорится в сообщении.
Также в Украине прогнозируется туман ночью и утром. Видимость - 200-500 м.
Кроме того, в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается гололед.
"В восточных областях местами налипание мокрого снега", - передают в ГСЧС.
Напомним, 8 марта в Украине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.