Синоптики попередили про можливі ускладнення руху транспорту через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Синоптики попередили про можливі порушення руху транспорту через негоду. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, 19 березня в Україні снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця; у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях сильний сніг, снігові замети; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), місцями в центральних та прикарпатських областях 3 (червоний)), а також можуть ускладнити роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.
Нагадаємо, попри ускладнення погодних умов аеропорти та морські торгівельні порти в Україні працюють у штатному режимі.