Синоптики предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Синоптики предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 19 марта в Украине снегопады, метели, на дорогах гололедица, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье 3 (красный)), а также могут осложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.
Напомним, несмотря на осложнения погодных условий, аэропорты и морские торговые порты в Украине работают в штатном режиме.