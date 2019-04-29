Синоптики попередили про можливе сходження снігових лавин у Карпатах

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей у понеділок зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС і Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, впродовж понеділка у Києві та області очікуються значні дощі з грозами.

Травень прийде в Україну з грозами, градом та шквалами.

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