Синоптики попередили про можливе сходження снігових лавин у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей у понеділок зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС і Укргідрометцентр.
За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).
Нагадаємо, впродовж понеділка у Києві та області очікуються значні дощі з грозами.
Травень прийде в Україну з грозами, градом та шквалами.