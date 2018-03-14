Синоптики попередили про морози та хуртовини в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні 17-19 березня очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
За даними Укргідрометцентру нічна температура знизиться до 10-16 градусів морозу, у південних областях – до 4-10 градусів морозу. Майже у всіх регіонах очікується сильний сніг та хуртовини.
У суботу 17 березня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см). У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см). Також очікуються пориви вітру 15-22 м/с, на півночі на дорогах ожеледиця.
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У неділю 18 березня у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву 20-25 см). У Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ з переходом в сильний сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см). У в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ; в Україні пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах, крім південного сходу, ожеледиця.
У понеділок 19 березня у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см). У Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь (приріст снігового покриву 10-15 см). У південно-східній половині країни пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах України ожеледиця.
Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, на більшості території України очікується дощ.