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Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У прес-службі ДСНС повідомили про збереження 3 рівня лавинної небезпеки в Карпатах, передає УНН.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 19 березня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна (3 рівня) лавинна небезпека”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні внаслідок переміщення атмосферних фронтів у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с, місцями пориви досягатимуть штормових значень, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1 градус морозу +4 градуси тепла, в Карпатах до −2...-5 градусів морозу, вдень вона становитиме +3...+8 градусів тепла, на півдні та південному сході, а також на Закарпатті до +10...+12 градусів вище нуля.

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