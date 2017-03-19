Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

"По прогнозам Укргидрометцентра, 19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в результате перемещения атмосферных фронтов в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с, местами порывы будут достигать штормовых значений, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 градус мороза 4 градуса тепла, в Карпатах до -2...- 5 градусов мороза, днем ​​она составит +3... + 8 градусов тепла, на юге и юго-востоке, а также в Закарпатской области до +10... +12 градусов выше нуля.