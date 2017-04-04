Синоптики попередили про грози і сильний вітер на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У найближчу годину і до кінця доби у західних областях України очікуються грози і пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“У найближчу годину і до кінця доби 4 квітня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях грози, під час гроз пориви вітру 15-20 м/с”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Карпатах сьогодні, 4 квітня, зберігається значна лавинна небезпека.