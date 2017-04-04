Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре на западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В ближайший час и до конца суток в западных областях Украины ожидаются грозы и порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"В ближайший час и до конца суток 4 апреля в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях грозы, во время гроз порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, в Карпатах сегодня, 4 апреля, сохраняется значительная лавинная опасность.