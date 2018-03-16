Синоптики попередили про червоний рівень небезпеки на дорогах в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Так, 17-19 березня в Україні очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Згідно з повідомленням, внаслідок погіршення погоди наступні три доби на українських дорогах будуть зберігатися різні рівні небезпеки, зокрема червоний.
"17 березня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця; у Закарпатській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській областях сильні опади (мокрий сніг та дощ), місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; в більшості областей України пориви вітру, 15-20 м/с.
18 березня в Україні, крім північних областей, сніг, хуртовини, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сильні снігопади, снігові замети, у Карпатах дуже сильний сніг; в більшості областей України пориви вітру, 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця.
19 березня в Україні снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця; у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях сильний сніг, снігові замети; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с." - повідомили в ДСНС.
Рятувальники попередили - така погода спричинить жовтий рівень загрози по Україні і червоний рівень в центральній і прикарпатській областях України.
Як повідомляв УНН, українців попередили про хуртовини і мороз через два циклони на вихідних.