Синоптики предупредили о красном уровне опасности на дорогах в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Так, 17-19 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Согласно сообщению, в результате ухудшения погоды следующие трое суток на украинских дорогах будут храниться различные уровни опасности, в частности красный.
"17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, в Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега; в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с.
18 марта в Украине, кроме северных областей, снег, метель, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег, в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.
19 марта в Украине снегопады, метели, на дорогах гололедица, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели предупредили - такая погода приведет желтый уровень угрозы по Украине и красный уровень в центральной и Прикарпатья областях Украины.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о метели и морозе из-за двух циклонов на выходных.