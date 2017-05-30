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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Синоптики попередили киян про грози та сильні шквали

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. За прогнозами синоптиків в найближчу годину і з утриманням до кінця доби в Києві очікуються грози й сильні шквали. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Синоптики попередили киян про грози та сильні шквали

"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня по Києву та області грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того у службі зазначили, що вдень 31 травня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність, у західних, північних та центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

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