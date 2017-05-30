Синоптики предупредили киевлян о грозах и сильных шквалах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По прогнозам синоптиков в ближайшие часы и с содержанием до конца суток в Киеве ожидаются грозы и сильные шквалы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 30 мая по Киеву и области грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, в службе отметили, что днем 31 мая в западных областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность, в западных, северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.