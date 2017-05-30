Синоптики предупредили киевлян о грозах и сильных шквалах

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 30 мая по Киеву и области грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, в службе отметили, что днем ​​31 мая в западных областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность, в западных, северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.