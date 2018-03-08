Синоптики оголосили значну сніголавинну небезпеку в горах Львівської області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Значна сніголавинна небезека оголошена у горах Львівської області. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“За даними Укргідрометцентру, 8-9 березня у горах Львівської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — передають рятувальники.
Окрім того, значна сніголавинна небезпека 3-го рівня зберігається на високогір’ї Закарпатської області у зв’язку з відлигою.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті через загрозу сходження снігових лавин, тумани і ожеледицю оголосили штормове попередження.
Нагадаємо, у французьких Альпах внаслідок сходження лавин загинули двоє лижників з Франції і Бельгії, катаючись на лижах поза традиційними трасами курорту в Валлорсін. Ще три людини зникли безвісти.