Синоптики объявили значительную снеголавинную опасность в горах Львовской области

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41678 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55780 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59294 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102537 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93856 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103746 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110766 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116996 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133956 просмотра

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Синоптики объявили значительную снеголавинную опасность в горах Львовской области

Синоптики объявили значительную снеголавинную опасность в горах Львовской области

Киев  •  УНН

 • 8012 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Значительная снеголавинная опасность объявлена ​​в горах Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 марта в горах Львовской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - передают спасатели.

Кроме того, значительная снеголавинная опасность 3-го уровня сохраняется на высокогорье Закарпатской области в связи с оттепелью.

Как сообщал УНН, на Закарпатье из-за угрозы схода снежных лавин, туманы и гололед объявили штормовое предупреждение.

Напомним, во французских Альпах в результате схода лавин погибли двое лыжников из Франции и Бельгии, катаясь на лыжах вне традиционных трасс курорта в Валлорсин. Еще три человека пропали без вести.

Украинские Национальные Новости

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