Синоптики объявили значительную снеголавинную опасность в горах Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Значительная снеголавинная опасность объявлена в горах Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 8-9 марта в горах Львовской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - передают спасатели.
Кроме того, значительная снеголавинная опасность 3-го уровня сохраняется на высокогорье Закарпатской области в связи с оттепелью.
Как сообщал УНН, на Закарпатье из-за угрозы схода снежных лавин, туманы и гололед объявили штормовое предупреждение.
Напомним, во французских Альпах в результате схода лавин погибли двое лыжников из Франции и Бельгии, катаясь на лыжах вне традиционных трасс курорта в Валлорсин. Еще три человека пропали без вести.