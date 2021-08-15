Синоптики обіцяють дощі наступного тижня: де очікувати опадів

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 16 серпня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 29-34°.

17 серпня у західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях, 18 серпня в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях 17 серпня вночі 13-18°, вдень 21-26°, 18 серпня вночі 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 29-34°, 18 серпня у північних областях 23-28°.

19 серпня короткочасні дощі, місцями грози, вдень у західних та північних областях без істотних опадів; 20 серпня у південній та східній частинах місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 12-18°, вдень 23-29°; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 15-21°, вдень 27-33°.